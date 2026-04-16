Illa asegura que "es mentira" que la regularización de migrantes colapsará la sanidad y la educación

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la regularización extraordinaria de migrantes y ha dicho que "es mentira" que colapsará la sanidad y la educación.

Lo ha afirmado en un vídeo compartido este jueves en su cuenta de 'X' y recogido por Europa Press, que ha acompañado del mensaje: "Paremos las mentiras de la derecha y la extrema derecha. Esta es la realidad sobre la regularización".

En él, Illa ha recordado que las personas que pueden beneficiarse de la regularización ya viven aquí: "No es para personas nuevas que vengan, es para personas que ya están aquí, por tanto, que ya usan nuestros servicios públicos".

La regularización permitirá que puedan trabajar de forma legal, que puedan pagar impuestos y estén identificados: "Adquieren unos derechos, pero también unos deberes, por lo tanto ganamos todos".

A quienes dicen que se "llenarán las calles de criminales", Illa ha respondido que ya son personas que viven aquí y que para regularizar su situación deben acreditar que no tienen antecedentes penales.

A quienes alegan que se hace para ganar sus votos, les ha recordado que la regularización no otorga la nacionalidad, necesaria para poder votar: "Pensad siempre que son personas, con nombres y apellidos, pensad en gente concreta, que conocéis, que ya está aquí y que con esta regularización podrá trabajar, podrá contribuir a la mejora de nuestra sociedad y tener no sólo derechos, sino obligaciones".