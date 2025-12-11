Illa asegura que la nueva estrategia turística catalana debe permitir pasar "del volumen al valor"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la nueva estrategia turística de Catalunya debe permitir pasar "del volumen al valor" en los turistas que recibe el sector, ya que, según él, debe basarse no solo en el número de visitantes sino en su calidad.

Lo ha dicho este jueves en la presentación institucional de la campaña '(+) Catalunya, millor turisme' en un acto en el MNAC enmarcado en el 40 aniversario de la Agència Catalana de Turisme que ha cerrado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

Han participado en dos mesas redondas el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente de Familia Torres, Miquel A. Torres; el ceo de GSMA, John Hoffman; la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes, y el cocinero Mateu Casañas (Disfrutar).

También, la presidenta de Camiral, Catherine O'Brien; el presidente de PortAventura, Arturo Mas-Sardà; la propietaria de Casa Leonardo, Mireia Font, y la presidenta de Guitart Hotels, Cristina Cabañas.

Illa ha señalado que "mejor turismo hace mejor Catalunya, y viceversa", aunque el modelo turístico debe, en sus palabras, evolucionar al mismo ritmo que el país.

Por este motivo, ha señalado, la estrategia pone a los residentes y su bienestar como protagonistas, y ha subrayado que Catalunya quiere turismo: "El debate no es si queremos o no turismo. Es evidente que lo queremos. La pregunta es qué tipo de turismo queremos y cómo lo queremos".

La nueva estrategia tiene como objetivos la desestacionalización del turismo, la desconcentración territorial, el incremento del valor económico y social o la fortaleza de la marca Catalunya, entre otros.

SÀMPER

El conseller ha subrayado que el Govern está "al lado del turismo", un sector que ha definido de modélico, y ha asegurado que cualquier acción que haga el Govern será para ayudar al sector.

Ha añadido que el turismo representa el 12% del producto interior bruto (PIB) catalán, medio millón de empleos y 160.000 empresas: "No se puede tratar con banalidad".

Sàmper ha añadido que es necesario que las administraciones ayuden a "reconstruir el turismo, modernizarlo y hacerlo aún mejor".

MOTORES DEL NUEVO TURISMO

En la primera mesa redonda, Torres ha señalado la necesidad de que el sector primario apueste por el enoturismo y que la sociedad empiece a pensar "que no es necesario el petróleo para todo".

Hoffman ha puesto en valor que el Mobile World Congress (MWC) impulsa el turismo de negocios y que genera "un impacto económico importante" en la ciudad y en Catalunya, y ha pedido que las administraciones no den por sentado que el MWC se quede en Barcelona si no les ayudan en sus retos.

Casañas ha subrayado que la gastronomía "tiene un valor añadido muy importante que es la presencialidad del cliente" y ha pedido que Catalunya, textualmente, sea valiente y se crea que tiene una cultura muy rica y diferenciada.

Grandes ha señalado que el sector cultural "moviliza el turismo" y ha lamentado que, a veces, en Catalunya, no se es consciente de los activos culturales que tienen.

O'Brien, que lidera el resort que acogerá la Ryder Cup de golf de 2031, ha explicado que la apuesta por Catalunya se dio por su cultura, su gastronomía y su gente: "Es muy fácil para nosotros trabajar con la gente de aquí".

EMPRESAS DEL SECTOR

En la segunda, Santacreu ha señalado que la colaboración públicoprivada es "parte del éxito" actual, y ha celebrado que en su día se pusieran los instrumentos para que esta colaboración fuera una realidad, y ha alertado sobre la necesidad de evitar la autocomplacencia.

Mas-Sardà ha explicado que las claves del éxito de PortAventura son que ha evolucionado hasta tener tres parques temáticos, 10 hoteles y un centro de convenciones, por lo que es "un destino en sí mismo".

Font ha subrayado el "buen trabajo" del sector del turismo rural en su profesionalización y creando experiencias para poder desestacionalizar el turismo.

Cabañas ha explicado que el turismo ha evolucionado mucho porque "todo le afecta" y que la pandemia fue un momento clave porque el turismo debió repensar cómo funciona.