El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, en un mitin en Viladecans (Barcelona) este jueves - EUROPA PRESS

Zaragoza acusa a Puigdemont de humillar a su partido y convertirles en la "mascota" de PP y Vox

VILADECANS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que él nunca se habría pensado que Junts se pondría "en medio de PP y Vox", tras la entrevista del líder de los 'juntaires', Carles Puigdemont, hablando sobre la ambición del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

"¿De ese lado están? Nunca me lo hubiera pensado. Nunca me lo hubiera pensado", ha dicho en un acto de campaña del partido este jueves en Viladecans (Barcelona), junto al ministro de Industria y candidato socialista por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu; el número 3 de la candidatura, José Zaragoza; y la alcaldesa, la socialista Olga Morales.

"Ellos decían: 'Siempre estamos en medio'. Yo les decía, hasta hoy, que si estaban en medio, se apartaran, que molestaban. Pero hoy yo no les digo esto. Hoy les digo que están en medio, en medio del PP y de Vox, con PP y Vox. Esto es lo que se desprende. Votan con ellos, están con ellos", ha lamentado.

Les ha advertido de que en estas elecciones generales es muy importante no confundirse, y que situándose en el bloque de la derecha se ponen del lado de los que perjudican a Catalunya y a su autogobierno, lengua y cultura, pero también de los que ven la vivienda, las pensiones y la sanidad como un negocio.

"Es un bando que perjudica a Catalunya", y frente a ello, ha llamado a la participación para que los catalanes voten con fuerza, y se expresen con voz clara y potente para que vuelva a ser decisiva el 29N, algo que ya está detectando, ha dicho.

CARA A CARA

Illa se ha referido también al cara a cara de este jueves entre Sánchez y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que servirá para ver dos formas de entender España.

Y ha augurado que lo ganará Sánchez: "¿Por qué lo tienes claro? Porque Pedro Sánchez puede enseñar y mostrar lo que ha hecho y Feijóo se va a esforzar en esconder lo que va a hacer. Esta es la gran diferencia".

Una de las cosas que Feijóo hará, ha dicho Illa, y que está en riesgo, es el autogobierno de Catalunya y el catalán, y se ha preguntado por qué motivo les molesta la lengua propia de Catalunya: "¿Ha pasado algo? ¿Se ha roto España porque en el Congreso se puede hablar en catalán?".

Y ha reiterado que Catalunya tiene voluntad de autogobierno: "Como la tiene el País Vasco, como la tiene Galicia" y que esto no debe suponer un problema.

HEREU: NO BASTA UNA "MERA" VICTORIA

En esta misma línea, Hereu ha afirmado que lo que permitirá el "impulso del autogobierno" catalán es la España de Pedro Sánchez frente a la 'no-España' de Feijóo.

"Este político que cada vez que habla nos recorta un derecho, una esperanza, una nueva conquista. Y esta noche veremos el debate de estas dos Españas", ha expresado.

Ha apelado a la movilización socialista, pero no únicamente, sino que se ha dirigido "a todos los federalistas, a todos los catalanistas, a toda la gente de izquierdas, a toda la gente progresista".

Y les ha advertido de que no les basta una mera victoria, sino una "victoria histórica en favor de la democracia y de la España liderada por Pedro Sánchez".

ZARAGOZA: PUIGDEMONT ES "CRUEL" CON JUNTS

Más contundente ha sido José Zaragoza, que ha cargado con dureza contra Puigdemont tras su entrevista: "¿Por qué Puigdemont es tan cruel con su propio partido? ¿Por qué los humilla públicamente convirtiéndolos en mascotas de PP y Vox? ¿Por qué lo hace?", ha preguntado.

Ha afirmado que los votantes que han confiado alguna ocasión en Junts no se merecen que el partido se convierta en mascota del PP y de Vox, y ha asegurado que Puigdemont "ha amortizado a su partido y está buscando protección en aquellos que creen que van a ganar".

Zaragoza ha augurado que no sucederá y que se van a llevar una sorpresa, porque los socialistas son el único partido dispuesto a ganar frente a los partidos de su izquierda que han aceptado la derrota y se pelean entre ellos, mientras que el PSC no lo da por perdido porque quiere evitar que "vuelva la carcundia" de España al Gobierno.

MORALES: "SOMOS EL CINTURÓN ROJO"

La alcaldesa Morales ha llamado a la movilización porque cuestiones como las pensiones, el salario mínimo interprofesional y las leyes que protegen a las mujeres no se deciden en el ayuntamiento, sino en las urnas el 29N, y que políticas como la vivienda necesitan de un Gobierno que ponga recursos, leyes y "límites a quien quiera especular".

Y se ha mostrado convencida de que así será, y de que el Baix Llobregat y el área metropolitana de Barcelona serán claves: "Somos el cinturón rojo y lo seguiremos siendo después del 29 de noviembre. Somos rojos y rojas, somos zurdos y zurdas, pero sobre todo somos socialistas".