Illa, a Ayuso desde California: "En nombre de España hablamos todos, y sinceramente, menos mal"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una atención a los medios desde Sacramento, en California (Estados Unidos) - GOVERN

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha interpelado este jueves de forma implícita a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una atención a los medios desde Sacramento, en California (Estados Unidos), donde se encuentra de viaje institucional: "En nombre de España hablamos todos, y sinceramente, menos mal".

Ha afirmado que en sus viajes al extranjero no oculta sus posicionamientos políticos, pero que los muestra con respeto: "Cada uno tiene una forma de hacer las cosas, pero menos mal que algunos vamos por el mundo con educación, con respeto, no escondiendo nuestras posiciones políticas, pero con un estilo que es muy diferente a algunos otros".

Ha dicho que en su viaje a California buscan que Catalunya sea quien lidere España económicamente, y que para ello no pedirán permiso a nadie, pero que lo hacen con respeto y desde la fraternidad, por lo que los resultados son "positivos para todos", no solo para los catalanes.

También ha hecho referencia implícita a la agenda de Ayuso en México: "Mis agendas en los viajes son todas públicas. Todo el mundo sabe lo que hago cada minuto. Me acompañan siempre representantes de las delegaciones del gobierno catalán en el extranjero, el consejero de Exteriores, pero también representantes de la embajada española".

REUNIÓN CON LIMÓN Y KOUNALAKIS

Illa ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la presidenta del Senado de California, Monique Limón, y con la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, y con la segunda han explorado la posibilidad de "partenariados más amplios" del actual entre ambos gobiernos.

"Tal y como están las cosas, territorios subestatales como California y Catalunya tenemos un papel importante en ayudar enviando un mensaje diferente al que está enviando la administración Trump", ha dicho.

También ha explicado que ha transmitido a la presidenta del Senado, en nombre del presidente del Parlament, Josep Rull, la invitación a que visite la Cámara catalana a finales de año, con quien el Senado californiano tiene un acuerdo de hermanamiento desde 1986.

"La última visita hizo una delegación del Parlamento de Catalunya hace unos años aquí a California, por tanto, ahora corresponde al Senado de California visitar Catalunya. El presidente Rull extenderá esta invitación formalmente en una carta, pero me preguntó si podía trasladar esta invitación, algo que he hecho con mucho honor y con mucho gusto", ha expresado.