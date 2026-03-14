Illa califica el futuro Tranvía del Camp de Tarragona como "una apuesta por el territorio"

Visita de Salvador Illa a las obras del tranvía del Camp de Tarragona - JORDI BEDMAR-GOVERN

TARRAGONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado las obras de la primera fase del Tranvía del Camp de Tarragona a su paso por Vila-seca y ha asegurado que esta infraestructura "es una apuesta por el territorio, por el Camp de Tarragona y por el Área Metropolitana de Tarragona".

Illa ha explicado que "no se entiende Catalunya sin el Camp de Tarragona, por muchas razones, históricas, pero también de potencia industrial, turística, por la gente que vive, por la riqueza que tiene o las conexiones con otras partes del territorio", informa el Govern en un comunicado.

"Todo nuestro apoyo y las inversiones que convengan para unir esta área", ha dicho el jefe del Govern, quien ha subrayado la sostenibilidad de este medio de transporte público.

La ejecución de los trabajos corresponde al Departamento de Territorio por un valor de 15,8 millones de euros (sin IVA) y abarcan el ámbito del antiguo corredor ferroviario, en terrenos adyacentes a los viales, incluyendo movimiento de tierras, desvío de servicios y estructuras, entre ellas el nuevo puente que se está construyento sobre la A-7 en el término de Vila-seca, de 112 metros de longitud.

Este jueves, la Generalitat ha notificado la adjudicación de las obras correspondientes al tramo principal de la primera fase del tranvía del Camp de Tarragona entre Cambrils, Vila-seca y Salou.