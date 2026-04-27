Illa celebra que la AN haya actuado con "sentido de la humanidad" exonerando a Pujol

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (izq), y el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol (dcha), en una imagen de archivo - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado que la Audiencia Nacional (AN) haya actuado con 'seny' (cordura) y "sentido de la humanidad" en su decisión de exonerar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en el proceso que juzga a su familia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Celebro que la justicia haya actuado con 'seny' y sentido de la humanidad", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en referencia a la exoneración.

El tribunal había solicitado que Pujol se sometiera en Madrid a un nuevo reconocimiento médico y que prestara declaración, y este lunes tras el examen ha decidido apartarle de la causa.

Illa explicó la semana pasada una conversación reciente con Pujol, en que el expresidente le transmitió que no tenía fuerzas para asistir a un acto en Catalunya y que estaba "débil".

El presidente reclamó entonces 'seny' al tribunal diciendo que era la base adecuada para la justicia, y criticó la citación: "No podía ir a El Vendrell (Tarragona). Lo digo porque El Vendrell está bastante más cerca que Madrid. Y pido 'seny", insistió.