Illa celebra que Catalunya lidera la captación de fondos Next Generation con 10.180 millones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que Catalunya es la comunidad autónoma lidera la captación de fondos Next Generation EU con 10.180 millones de euros, y que lo hace "aplicando ambición de país y ambición europea" para una transformación de futuro a nivel económico, social y ambiental.

Lo ha dicho en la inauguración de la jornada 'L'impacte dels fons Next Generation a Catalunya', donde también han participado el director de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro, y el director adjunto de Joint Research Centre de la Comisión Europea, Carlos Torrecilla, y que cerrarán la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el director general de Análisis económico del Ministerio de Economía, Eduardo Aguilar.

"El aprovechamiento que Catalunya ha hecho de los fondos Next Generation EU es una muestra clara de la capacidad que tenemos para liderar, identificar oportunidades, proponer y hacer realidad proyectos de gran magnitud", ha añadido.

Asimismo, ha ejemplificado este éxito en las plantas de Seat y Ebro, que han recibido 527 millones de euros, y con el crecimiento del 9,3% del sector agrario, tras recibir 290 millones.

EL FEDERALISMO

Illa ha considerado que el federalismo es la raíz definitoria e impulsora de estos fondos: "Europa debe dar un salto de escala política, como lo ha hecho en el ámbito económico, y este salto de escala es el federalismo".

Así, ha dicho que este permitiría una respuesta política más ágil, automática y rápida "para afrontar las inversiones de gran magnitud que los informes Letta y Draghi han puesto de forma muy gráfica sobre la mesa".

"Catalunya sigue dispuesta a trabajar con la misma mirada constructiva que hemos tenido con los fondos Next Generation para ser protagonistas en la transformación de una Europa más próspera, más equitativa y más autónoma", ha afirmado.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Illa ha considerado que los fondos representaron "un auténtico punto de inflexión para Europa y un cambio de mentalidad en la forma de entender la concepción misma de la Unión Europea, y de rebote también de Catalunya y de España", durante la crisis de la covid.

Según él, la Unión Europea recuperó la esencia de sus principios fundacionales y fue capaz de transformar estos principios en una política "de profundo sentido solidario y de alta capacidad transformadora, y en una movilización de recursos financieros a escala inédita hasta entonces".

"La gestión de los Next Generation fue una enmienda a la totalidad a la anterior respuesta europea a la gran recesión del año 2008, caracterizada por una política de austeridad injusta, insolidaria y, creo que podemos decir también, anti-europea", ha añadido.