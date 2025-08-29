Illa celebra que la flotilla a Gaza zarpe desde Barcelona: "Dice mucho de la sociedad catalana"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), llega a la III Trobada del Govern, en Vilar Rural en Arnes (Tarragona) - Alberto Paredes - Europa Press

Aplaude el gesto de Collboni tras el veto israelí nombrando a Gaza distrito 11 de la ciudad

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado que la Global Sumud Flotilla que partirá este domingo desde el Puerto de Barcelona en misión humanitaria hacia Gaza, lo haga desde la capital catalana: "Dice mucho de la sociedad catalana".

Lo ha dicho durante su intervención inicial ante los medios antes de empezar la reunión que el Govern celebra este viernes y sábado en Arnes (Tarragona), en el inicio del curso político, en la que ha abordado el "agosto intenso" en el ámbito internacional y la rapidez de los cambios geopolíticos.

"Creo que dice mucho de la sociedad catalana el conjunto de movilizaciones que se están preparando este fin de semana, con un conjunto de barcos que saldrán del Puerto de Barcelona, justamente para mostrar la solidaridad y condenar ese genocidio que existe en Gaza", ha sostenido.

También ha aplaudido el papel de Barcelona y de su alcalde, Jaume Collboni, tras el veto de las autoridades israelís a su viaje para reunirse con autoridades de ciudades de Cisjordania, así como la puesta en marcha de "mecanismos efectivos y permanentes de solidaridad con Gaza", como nombrar Gaza y ciudades de Palestina como nuevo distrito 11 de la ciudad.

PAPEL DE EUROPA

Sobre el papel de Europa, ha defendido tener más voz en ella para que se adapte a la nueva realidad, y ha afirmado que la Unión Europea defiende los valores adecuados, pero que no es capaz de poder trasladarlos en algunos conflictos del mundo, como en este.

"Se ve de una forma muy dramática en el genocidio que estamos viviendo en Gaza. La incapacidad de los valores fundacionales de la Unión Europea de proyectarlos y defenderlos y tener influencia", ha rematado.