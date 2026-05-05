Illa celebra el "nuevo récord" de empleo y la caída del paro en abril en Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este martes el "nuevo récord" de empleo, que asegura que es el mejor dato desde 2004, y la caída del paro en abril en Catalunya.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press después de la publicación de los datos de paro de abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se ha registrado una caída en 8.949 personas desempleadas respecto a marzo, hasta situarse en 314.527.

"Continuamos trabajando para generar más crecimiento económico, más prosperidad compartida y más oportunidades para todo el mundo", ha añadido Illa.