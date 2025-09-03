Illa celebra las precandidatas de España a los Oscar: "El cine catalán continúa haciendo historia"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, a su llegada a un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de julio de 2025, en Barcelo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que el cine catalán "continúa haciendo historia" tras el anuncio de 'Sirat', de Oliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad, como seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha asegurado: "¡'Romería', 'Sirat' y 'Sorda', tres producciones catalanas precandidatas para los Oscar! ¡El cine catalán continúa haciendo historia!".

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, y un total de 57 largometrajes, estrenados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, han optado a la preselección.