Illa celebra la victoria de Mandami en Nueva York, que ve como un "hilo de esperanza"

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este miércoles la victoria del candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, con más de un 50% de los votos, y ha expresado que lo ve como un "hilo de esperanza".

Así se ha manifestado durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta al líder del PSC en la Cámara, Ferran Pedret, que se ha referido a Mamdami como "persona que pertenece a la tradición del socialismo democrático".

Illa también se ha referido a las elecciones en los estados de Virginia y Nueva Jersey, ganadas por dos candidatos demócratas, y al referéndum en California, que "incrementa en 5 el número de congresistas demócratas y que ha contrarrestado el gerrymandering de los trumpistas en el estado de Texas".