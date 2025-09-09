Illa y Collboni encabezan un minuto de silencio por un feminicidio ocurrido en mayo en Barcelona

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encabezan junto a consellers del Govern y concejales del Ayuntamiento un minuto de silencio por la mujer asesinada en mayo - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Menor insta a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de violencia

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encabezado este martes a las 12 horas un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume de Barcelona por la mujer asesinada que fue hallada en mayo en un piso de Ciutat Meridiana, en el distrito barcelonés de Nou Barris.

Al homenaje, frente al Ayuntamiento y al Palau de la Generalitat, han asistido todos los consellers del Govern y distintos concejales del gobierno municipal, BComú, ERC, y PP.

Tras meses de investigación, los Mossos d'Esquadra confirmaron el pasado viernes que la mujer fue asesinada, después de que la autopsia así lo corroborara.

MENOR Y GIL

En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio, la consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Eva Menor, ha lamentado que la confirmación de este feminicidio "no es una buena noticia", pero que permite poner el foco en este tipo de violencia y en la unidad de acción de todas las instituciones, imprescindible según ella para luchar y erradicarla.

"La violencia machista existe y es un hecho estructural, no podemos negarla y hacerlo es absolutamente irresponsable", ha subrayado Menor, que ha aprovechado para enviar el pésame a familiares y amigos de la víctima y ha instado a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio.

Por su parte, la concejal de Feminismos, Igualdad y Memoria Democrática de Barcelona, Raquel Gil, ha explicado que este minuto de silencio no se había convocado antes por responsabilidad, pero que tras la confirmación de la policía catalana, no se podía dejar pasar el reconocimiento a la víctima, según ella.

"Es una violencia que no diferencia entre clases sociales y vulnerabilidades", ha lamentado Gil, que ha apostado por unas instituciones fuertes para ofrecer respuestas adecuadas.

PRISIÓN PROVISIONAL

El presunto autor de 55 años ingresó en prisión provisional el 28 de mayo, dos días más tarde del hallazgo del cuerpo, acusado de matar a su pareja, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) comunicó que la causa continuaba abierta por un delito de homicidio doloso.

Según el auto emitido entonces y consultado por Europa Press, el presunto autor explicó que en septiembre de 2024 se la encontró muerta y no llamó a la policía porque se quedó en shock, y también reconoció haberla envuelto en plástico para demostrar que la muerte no fue violenta ni por malos tratos.