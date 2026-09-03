Illa y Collboni se reúnen con Zelenski en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Kiev - GOVERN

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se han reunido este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la oficina presidencial.

Fuentes del Govern han explicado que Illa ha trasladado a Zelenski "el compromiso y la solidaridad" de Catalunya con la resistencia del pueblo ucraniano y la voluntad de reforzar el apoyo a Ucrania ante la guerra con Rusia.

Han abordado la situación actual de la guerra y el presidente le ha transmitido la "condena enérgica" a los ataques contra civiles de las últimas semanas y días, en un encuentro que ha durado unos 40 minutos.

Les han acompañado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el encargado de negocios de la Embajada de España en Kiev.

Illa y Collboni han llegado este mismo jueves a Kiev sobre las 13 horas (hora de Ucrania) tras un viaje nocturno en tren desde la localidad fronteriza de Chelm (Polonia).