Illa firma acuerdos de cooperación con las regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a su llegada a Kíev - GOVERN

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado este jueves el viaje institucional a Kíev (Ucrania) con la firma de 3 acuerdos de cooperación entre Catalunya y tres regiones ucranianas: Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv.

Ha llegado a la capital ucraniana hacia las 13 horas (hora de Ucrania) tras un viaje nocturno en tren desde la localidad fronteriza de Chelm (Polonia), y ha mantenido un breve encuentro con el ministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios y Desplazados del gobierno de Ucrania, Vitalii Bezghin, y posteriormente se ha reunido con los gobernadores de las tres regiones.

Estos acuerdos crearán un marco estable de cooperación con estos territorios para intensificar el apoyo a las necesidades humanitarias, económicas y sociales por la guerra con Rusia, y para la reconstrucción en distintos ámbitos.

"Darán un marco para seguir desarrollando este esfuerzo y esta labor de cooperación que hacemos desde Catalunya", ha explicado el presidente, en declaraciones al llegar a la estación de tren en Kíev.

Ha trasladado a los gobernadores el apoyo del pueblo catalán ante la agresión rusa y, como detalle, les ha obsequiado con una muestra de la mermelada de los naranjos del Pati dels Tarongers de la Generalitat y con una reproducción de un adoquín del Passeig de Gràcia de Barcelona.

"El futuro de Ucrania es el futuro de Europa, y Catalunya, un país profundamente europeísta, está aquí justamente para remarcarlo. No se defienden solo a sí mismos, los ucranianos, con su resiliencia, con su esfuerzo titánico, sino que nos defienden a todos los europeos", ha reflexionado Illa.

Acompaña al presidente el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y compartirá gran parte de su actividad con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que también ha viajado a Ucrania en el marco de un viaje institucional centrado en la cooperación que ha llevado al alcalde a inicios de esta semana a Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).

IVÁN FÉDOROV

Con el gobernador de Zaporiyia, Iván Fédorov, ha firmado un memorando de entendimiento que pone el foco principalmente en la cooperación para la atención a la población afectada por la guerra, en la contribución de Catalunya a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras críticas y servicios esenciales.

También en la reactivación económica e industrial de la región, y en la promoción de intercambios en políticas de educación, de juventud y culturales y de preservación de monumentos históricos.

Zaporiyia es una de las regiones más afectadas por la guerra y, de hecho, parte de la región está bajo control militar ruso, y su gobernador, Fédorov, fue recibido la semana pasada por Illa en el Palau de la Generalitat.

OLEKSANDR HANZHA

También con Dnipropetrovsk y con su gobernador, Oleksandr Hanzha, han firmado un memorando de entendimiento que principalmente se centra en el apoyo a la integración de Ucrania a la Unión Europea y en la reconstrucción y recuperación tras el conflicto.

Se colaborará en ámbitos como las energías renovables y la salud, en el refuerzo de las relaciones con la industria del metal, la química, la de maquinaria especial y la de defensa.

Esta región es uno de los focos de combate actualmente, y parte de su territorio está en manos del ejército ruso, pero a la vez es un motor económico del país y un "nodo logístico y sanitario clave" en el frente este.

MAKSYM KOZYTSKYY

Con el gobernador de Lviv, Maksym Kozytskyy, se ha firmado una carta de intenciones que declara la voluntad de la Generalitat y del gobierno regional de reforzar sus relaciones para la recuperación, reconstrucción y revitalización de la región, con iniciativas de apoyo a los desplazados internos.

También a trabajar por la modernización de los servicios públicos y las infraestructuras críticas y por el apoyo a la integración europea.

Lviv, en el oeste del país, no se encuentra en el frente de guerra, pero se ha convertido en un polo estratégico y en "el principal centro de acogida" de los desplazados y de recepción de la ayuda occidental.

MOVILIZAR ACTIVOS RUSOS

Illa ha reiterado su petición de que cesen los ataques a civiles por parte de Rusia de los últimos días, su apoyo a la integración europea de Ucrania lo más pronto posible, y ha llamado a movilizar los activos rusos en Europa para ayudar en la defensa y reconstrucción del país.

Preguntado por la situación en Ceuta, ha dicho que, así como Catalunya defiende los valores europeos, también se deben defender en la ciudad autónoma: "Ceuta es frontera de España y frontera de Europa. Los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia, sin excusas. También aquí en Ucrania, como estamos haciendo".

AGENDA DEL PRESIDENTE

Illa ha explicado que durante el viaje también se reforzarán las relaciones con otras instituciones del país, y que se reunirá con la Federación de Empresarios de Ucrania y con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarína Mathernová.

La atención humanitaria será otro eje clave; se interesará por los proyectos de cooperación catalanes en materia de salud, acompañado de la monja del Convent de Santa Clara Sor Lucía Caram, y presentará a Catalunya como un actor que puede colaborar en la reconstrucción de Ucrania en el momento en que se active, cuando finalice o se neutralice el conflicto.