Illa convoca el viernes una cumbre de partidos para abordar las consecuencias de la guerra en Irán

El presiente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que convocará este viernes a las 16 horas una cumbre de partidos para acordar medidas de respuesta urgentes ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán, en un encuentro en el Palau de la Generalitat, han informado fuentes del Govern.

Este miércoles el presidente ha anunciado durante la sesión de control en el Parlament tras la petición de Junts su voluntad de reunir a los grupos los más pronto posible para ello, ha dicho que todas las ideas que aporten para hacer frente a la situación serán bienvenidas, y ha apelado a la "unidad".

"Creo que la mejor respuesta que puede dar a esta situación es una respuesta de unidad. Y estoy dispuesto a escuchar a todos, ver las propuestas que hay, y hacer planteamientos que sean lo más unitarios posibles para hacer frente a las consecuencias que pueda tener este conflicto", ha afirmado.

Más allá de la cumbre de partidos, Illa reunió el pasado sábado a los miembros del Consell del Diàleg Social, formado por las principales patronales y los principales sindicatos, y acordaron crear un grupo de trabajo permanente para estudiar medidas de respuesta.

Illa ha defendido que el Govern y Catalunya en su conjunto está "en disposición de dar respuesta a los efectos negativos" que pueda tener el conflicto en Oriente Medio.