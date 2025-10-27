Illa cree que Mazón tiene "explicaciones pendientes" sobre su actuación el día de la dana

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostenido este lunes que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tiene "explicaciones pendientes para aclarar" sobre lo que hizo durante el día de la dana, que el miércoles hará un año que se produjo.

"Es bastante obvio que la gestión es enormemente mejorable y que existen todavía explicaciones pendientes para aclarar exactamente que se hizo. No quiero ir más allá", ha dicho en una entrevista de 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' recogida por Europa Press.

Ha dicho que la sociedad valenciana "está siendo suficientemente explícita" respecto a esta cuestión, y sobre si Mazón debería no asistir al funeral de Estado, como le han solicitado las asociaciones de víctimas de los fallecidos, ha dicho que la petición es muy significativa y muy reveladora de como están las cosas, en sus palabras.

Illa ha explicado que él sí que asistirá a la ceremonia de recuerdo para mostrar su solidaridad y la de Catalunya y para "acompañar a las víctimas".

Finalmente, preguntado por proyectos urbanísticos en Catalunya que se están planificando en suelo inundable, ha dicho que "cualquier desarrollo de suelo que se haga en una zona inundable no prosperará", y que si se deben revisar proyectos ya en marcha, lo harán.