Illa critica que quienes votaron en contra de los decretos de vivienda pretendan dar "lecciones"

El president de la Generalitat, Salvador Illa. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado que aquellos que votaron en contra de los decretos de vivienda en el Congreso este viernes pretendan dar "lecciones" sobre la situación de la vivienda, y ha reiterado su profunda decepción con Junts por no apoyar las medidas, así como con el PP y Vox, aunque, ha apuntado, de estos partidos no esperaba demasiado.

Así lo ha dicho en su intervención en la clausura de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC este sábado, donde se ha dirigido directamente a Junts: "Cómo defiendes Catalunya si no defiendes a su gente, a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, si no proteges a los ciudadanos de un mercado de vivienda que no está funcionando", ha señalado.

El presidente ha asegurado que esta situación cansa a la ciudadanía y ha añadido que, pese a que no es un problema sencillo, sí se han hecho cosas para solucionarlo como lo topes al precio del alquiler, aplicada de "forma pionera" en Catalunya y que, ha recordado, no se aplica allí donde gobierna el PP.

"Se ha hecho una regulación de los alquileres. Se han hecho cosas. Y cuando se quieren hacer más, siempre aparece la coalición Junts-PP-Vox para bloquearlo", ha lamentado.

Ha dicho que se puede discutir si lo que se ha hecho es suficiente, y que él está a favor de que se haga más en este ámbito, pero ha expresado que la pregunta es qué hubieran podido hacer con la "colaboración de Junts".

"Algunos preguntan de qué sirven los 19 diputados del PSC en el Congreso de los Diputados. La respuesta es que si hubiéramos tenido 26, estos decretos se hubieran aprobado ayer", ha reivindicado.

"CODICIA ILIMITADA"

Illa ha alertado que vivimos en una sociedad en la que personas de clases trabajadoras y clases medias, que tienen trabajo, no se pueden permitir acceder a una vivienda, y ha lamentado que hay partes de la sociedad, del ámbito de la política y de la empresa, que tienen actitudes de "provocación, incluso de culpabilización".

"Codicia ilimitada, que esto es lo que en términos económicos se llama especulación, pero en términos humanos se llama codicia ilimitada", ha dicho.

Así, ha dicho que las instituciones tienen que poner todos los mecanismos para ayudar a los ciudadanos tal y como, dice, se ha hecho en momentos como la pandemia del Covid o en el inicio de la guerra en Ucrania.

En referencia al ámbito internacional, ha insistido en que existe una disyuntiva entre "democracia y autoritarismo", y que este último pretende desmantelar la justicia social y las instituciones multilaterales, en favor de un orden que, advierte, prima la fuerza bruta.