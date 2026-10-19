Illa defiende la acción exterior del Govern en un mundo dividido entre "democracia o autoritarismo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene al inicio de una reunión con los delegados del Govern en el exterior, en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la acción exterior de la Generalitat y de sus delegaciones en todo el mundo para conocer de primera mano e influir en un mundo en el que "el gran discriminante es entre democracia o autoritarismo".

Lo ha dicho al inicio de la reunión que ha mantenido este lunes en la Generalitat, junto al conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, con los delegados del Govern en el exterior, que durante esta semana se encuentran en Catalunya para poner en común estrategias y compartir la actividad de cada delegación.

Para Illa, la presencia de Catalunya en varios países no es algo puntual o esporádico, sino que debe ser sostenido en el tiempo: "Es así como se tejen redes de conocimiento y complicidad", y que debe ser en coordinación con el Gobierno y con las instituciones europeas.

"Hacer la guerra por nuestra cuenta y solos no es nuestro camino, ni es un camino que sea exitoso ni que pueda proporcionar éxitos", unos éxitos que sí pasan por poder influir donde se toman decisiones, según él.

"QUEREMOS INFLUIR"

"Queremos influir. Somos 8 millones de 8.000, pero podemos influir, queremos influir, con los pies en el suelo, pero también siendo conscientes de las aportaciones que podemos hacer", ha afirmado el presidente, que ha considerado importante para el Ejecutivo tener presencia en el mundo.

Actualmente, la Generalitat cuenta con 21 delegaciones en el exterior (11 en Europa, 3 en África, 2 en América del Norte y Central, 2 en América del Sur y 2 en Asia), y prevé la apertura de 3 nuevas delegaciones en China, Jordania y Canadá.

LA DEMOCRACIA ESTÁ "EN JUEGO"

"Si no estás en el mundo, no es posible gobernar", ha aseverado Illa, y ha advertido de que es clave estar en el mundo para tomar el pulso en un momento en que el futuro de la democracia, ha dicho, está en juego.

Lo ha ejemplificado con las acusaciones de parcialidad de la tecnológica Meta en las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, o las promesas de Trump las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos el 3 de noviembre: "Compra directa de votos: 5.000 dólares si gano, ¿quién nos lo iba a decir?".

Y también ha alertado de las interferencias de terceros países en procesos electorales en Europa los próximos meses: "Todo el mundo ya se prepara para evitar interferencias de terceros países", ha asegurado.

JAUME DUCH

Por su parte, Duch ha enmarcado la acción exterior como una "dimensión imprescindible" de la capacidad de gobernar Catalunya, y no como un complemento, puesto que muchas decisiones que condicionan el futuro de los catalanes, ha dicho, se toman o preparan fuera de Catalunya.

El reto que tienen por delante las delegaciones, ha afirmado, es que la presencia en el mundo se pueda transformar en influencia y alianzas con resultados concretos, y es uno de los objetivos de la segunda mitad del mandato.

"Es necesario profundizar este trabajo con una acción exterior más coordinada con todos los departamentos del Govern, más estratégica en sus prioridades y más exigente en cuanto a los resultados", ha expresado.