Illa defiende el acuerdo con ERC para retirar los Presupuestos por "estabilidad y responsabilidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo.- Kike Rincón - Europa Press

Aprobará este jueves un suplemento de crédito y promete mantener los acuerdos con los Comuns

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido el acuerdo del PSC con ERC para que el Govern retire el proyecto de Presupuestos y ha apelado a la "estabilidad y responsabilidad" para intensificar las negociaciones con los republicanos.

En una declaración institucional este miércoles desde el Palau de la Generalitat, en la que ha apelado al contexto internacional, ha dicho que intensificarán las negociaciones, en lo que ha calificado de "responsabilidad compartida".

También ha prometido mantener los acuerdos con los Comuns, con sindicatos y patronales: "Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza".

El PSC y ERC han pactado que Illa retire el proyecto, que debía someterse a su primera votación en el Parlament el viernes, y se han comprometido a "seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas" para cumplir los acuerdos de investidura --en referencia al IRPF--.

También han convenido negociar antes de agosto unas nuevas cuentas; mientras, el jueves se reunirá el Consell Executiu para aprobar un suplemento de crédito a las finanzas de la Generalitat, según lo acordado con ERC.

"HEMOS RESPETADO SUS TIEMPOS"

Según ha dicho el presidente, el acuerdo suscrito este miércoles entre el PSC y ERC permitirá "dotar a Catalunya de un nuevo Presupuesto", aunque a partir de este mismo miércoles, ha añadido, deberán intensificar las negociaciones para que así sea.

El Ejecutivo ha actuado pensando en el interés general y el bien común a lo largo de estos meses de negociaciones, ha defendido el presidente, y ha dedicado "todas las energías para conseguir un acuerdo de Presupuestos que generara el consenso más amplio posible", pero como tiene claro que quiere aprobar las nuevas cuentas con ERC y Comuns, han dado este paso.

"Hemos respetado sus tiempos y consensuado sus propuestas. Así lo hemos hecho y así lo haremos. Porque, más que nunca, Catalunya necesita estabilidad y responsabilidad", ha argumentado.

CONTEXTO INTERNACIONAL

El contexto internacional y las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio han sido uno de los principales argumentos del presidente para justificar la necesidad de unas nuevas cuentas: "Catalunya debe estar preparada económicamente y socialmente para hacer frente a cualquier escenario".

Ha defendido que esto es una responsabilidad compartida, y que esta responsabilidad "debe ir más allá de la retórica" y traducirse en hechos y soluciones, es decir, en Presupuestos.

"No podemos permitirnos el lujo de poner en riesgo el escudo social que las familias, los trabajadores y las empresas necesitan", ha avisado el presidente.

ACUERDO CON LOS COMUNS

Según Illa, el proyecto presentado al Parlament y que por el momento no se seguirá tramitando ya situaba "las prioridades correctas del país en primer plano" y permitía centrarse en lo verdaderamente importante.

"Por eso mantendremos los acuerdos alcanzados con el Grupo Parlamentario de los Comuns, así como los acuerdos que hemos firmado con los grandes agentes sociales del país, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y las entidades empresariales Foment del Treball i Pimec", ha añadido, a los que les ha agradecido la responsabilidad demostrada en los acuerdos que alcanzaron con el Govern.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

El presidente ha finalizado concretando que este jueves convocará un Consell Executiu extraordinario para la aprobación de un suplemento de crédito que permita "el funcionamiento de los servicios públicos y garantice la mejor respuesta a todos los retos y prioridades de Catalunya".

A lo largo de el año pasado, en que el Govern de Illa tampoco consiguió aprobar los que serían sus primeros Presupuestos, el Ejecutivo pactó con ERC y con los Comuns la aprobación de hasta 3 suplementos de crédito que inyectaron unos 4.000 millones de euros a las arcas de la Generalitat.