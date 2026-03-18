PSC y ERC pactan retirar los Presupuestos en Catalunya

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (i) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSC y ERC han pactado retirar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat actuales, pactados entre el Govern y los Comuns, a la vez que se aprobará "inmediatamente" un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos.

"Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura", han señalado ambas formaciones en un comunicado conjunto este miércoles.

El comunicado llega después de sendas reuniones de las ejecutivas de ambos partidos este miércoles a primera hora.