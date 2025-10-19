Illa defiende "avanzar en prevención, detección precoz e investigación" contra el cáncer de mama

Publicado: domingo, 19 octubre 2025 10:50

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este domingo continuar movilizando recursos para "avanzar en prevención, detección precoz e investigación" contra el cáncer de mama.

Así lo ha dicho en un apunte en X con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, en el que se ha sumado a una campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer bajo el título 'Nos lo tomamos a pecho'.

"Hacerse una mamografía cada dos años puede salvar vidas", ha añadido.

