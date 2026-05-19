Illa defiende contar con información en catalán "contrastada y analizada" para una buena democracia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la firma del acuerdo de colaboración con las entidades municipalistas catalanas para reformar y mejorar los centros educativos públicos, en el Palau de la Generalitat, a 11 de mayo de 2026, en Barcel - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado la necesidad de contar con una buena información en lengua catalana que esté "contrastada y analizada" para definir y asegurar que los políticos y las instituciones de una democracia funcionan correctamente.

Lo ha expresado este martes en la gala dels Premis Nacionals de Comunicació 2026 en Sabadell (Barcelona), junto con el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la alcaldesa del municipio, Marta Farrés, en los que se han entregado diversos galardones para reconocer la excelencia en el campo de comunicación en Catalunya o en lengua catalana.

La gala ha reconocido a Justo Molinero en el premio de Honor; a la directora del 'Ara', Esther Vera, con el de Comunicació de Premsa; a la '2Cat' con el de Comunicació Televisiva; a 'Rac1' con el de Comunicació Radiofònica; a '3Cat' con el de Comunicació Digital; al Diari de Sabadell y la docuserie 'Hospital de Proximitat' (ex aequo) con el de Comunicació de Proximitat y a Banco Sabadell en la categoría de Comunicació Publicitària i Corporativa.

Illa ha expresado su agradecimiento a los medios de comunicación premiados, así como al resto de Catalunya, que trabajan para verificar la información y hacerla llegar a la ciudadanía: "En momentos en que hay mucha información, más que nunca necesitamos a alguien que la contraste y que la analice".

Finalmente, el president ha llamado a la ciudadanía a ver oportunidades en lugar de amenazas para "no acabar angustiados" y poder encarar el futuro con esperanza.

DALMAU

En su intervención, Dalmau ha defendido la democracia sólida con instituciones fuertes que hay actualmente, y pese a reconocer que no es perfecta, ha apuntado que no sería posible sin una comunicación, "fuerte, plural, comprometida y arraigada" como la que hay en Catalunya.

"Hoy no celebramos solo trayectorias profesionales, celebramos los medios que explican aquello que funciona y los que cuestionan el poder, los que bajan a la calle y los que hacen visible a toda la gente que forma parte de Catalunya. También a quien ha llegado y quiere ser ciudadanía de pleno derecho".

Ha subrayado que son necesarios más medios que hagan vivir el catalán con naturalidad y ambición, si bien ha apuntado que "necesitamos" un periodismo que explique a las personas recién llegadas a Catalunya, para hablar de ellas no como un dato, sino como ciudadanos y ciudadanas con nombres, historias, derechos y deberes.