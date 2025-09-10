Illa defiende una Diada con "participación plena de todos los actores políticos escogidos por los catalanes"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el mensaje institucional por la Diada - GOVERN

Pide unidad a los partidos para fortalecer el autogobierno: "Catalunya se hará escuchar. No porque grite más"

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido fortalecer Catalunya como país y sociedad, así como su convivencia, y ha reclamado garantizar la "participación plena de todos los actores políticos escogidos por los catalanes", en referencia implícita a los líderes del 'procés' que no han sido amnistiados.

Lo ha dicho este miércoles en su discurso institucional con motivo de la Diada, su segundo desde que es presidente, retransmitido por 3Cat, desde el Saló Verge de Montserrat, frente a su despacho en el Palau de la Generalitat, y de poco más de 5 minutos de duración.

Ha sostenido que la convivencia es el bien más preciado que tienen los catalanes, y que es algo que defenderá "hasta el final", garantizando la pluralidad de la sociedad catalana, lo que ve como una de sus fortalezas.

En este sentido, ha asegurado que la inmensa mayoría quiere mirar hacia adelante para --textualmente-- construir la nación catalana con mimbres de futuro y el consenso renovado de todos: "Queremos una Catalunya de todos y con todos, dentro del marco legal e institucional que nos hemos otorgado".

FORTALECER EL AUTOGOBIERNO

Illa ha abogado por continuar desplegando de forma plena las competencias que tiene Catalunya fortaleciendo sus instituciones y autogobierno con los recursos que le pertenecen, ha dicho, pero contribuyendo a su vez a la prosperidad del resto de España y a la autonomía estratégica europea: "Catalunya no rehúye ninguna responsabilidad", ha apostillado.

Para ello, ha pedido la máxima unidad posible de las fuerzas políticas catalanas: "Catalunya se hará escuchar. No porque grite más. Sino porque seremos ejemplo a seguir en beneficio de toda la ciudadanía".

EL CATALÁN "ENRIQUECE Y SUMA"

Para el presidente, es necesario también fortalecer la cultura y la lengua catalanas, y ha señalado el instrumento que ve adecuado: el Pacte Nacional per la Llengua, para que el catalán siga siendo "la lengua inclusiva, propia y transversal del país".

Según él, el catalán "enriquece y suma" y ha instado a compartir la ilusión de las personas que no lo hablan y que han decidido aprenderlo a través de los cursos que ofrece la Generalitat.

CATALUNYA DIVERSA Y ABIERTA

Ha sostenido que Catalunya nunca se ha dejado llevar por la intolerancia, y que no dejarán que suceda ahora, y ha añadido que "toda nación viva" como Catalunya está hecha de raíces, de continuidades, y también de novedades que enriquecen, por lo que ha pedido ser abiertos y generosos para no excluir a nadie.

"Catalunya se ha hecho, y se seguirá haciendo, con gente diversa, venida de todas partes, pero con un latido común: la voluntad de ser y convivir basada en la moral de la responsabilidad compartida y del interés general", ha añadido.

"CENTRAR CATALUNYA"

Illa ha defendido "centrar Catalunya" fortaleciendo sus servicios públicos, y ha citado ámbitos como la salud, la atención a los mayores, la educación, la seguridad, la movilidad, la vivienda o el apoyo a las familias, a las universidades y centros de investigación, y a las empresas y el sector agroalimentario.

Ha añadido que se deben centrar las energías en lo realmente importante: "Si queremos una sociedad justa y cohesionada necesitamos un Estado del Bienestar robusto, capaz de dar respuesta a la nueva realidad social y demográfica".

SOLIDARIDAD CON GAZA

Se ha referido también a la política internacional y, más concretamente, a la guerra de Israel en Gaza y a los alarmantes síntomas de deshumanización que ve en "el genocidio que sufre el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel", frente al cual, asegura, Catalunya no quiere ni puede callar.

Ha pedido a la Unión Europea desplegar una política a la altura de sus valores fundaciones y conforme a su potencia demográfica y económica, y se ha mostrado comprometido en "la construcción de la Europa de los valores democráticos y del progreso a favor de un mundo en paz".

INCENDIOS DEL VERANO

Ha empezado el discurso hablando sobre los incendios forestales de este verano y ha señalado el cambio climático y sus efectos como una realidad que no se debe negar y se debe afrontar, y ha garantizado el apoyo del Govern a los ayuntamientos afectados, especialmente en La Segarra (Lleida) y Terres de l'Ebre (Tarragona).

Ha trasladado su solidaridad con los afectados y los que han perdido la vida y su reconocimiento a los Bombers de la Generalitat, y se ha mostrado orgulloso de su colaboración en los incendios en Extremadura y Castilla y León: "El fuego, como la solidaridad, no entiende de fronteras".

MONTSERRAT Y 'ESPERANÇA'

Illa ha escogido hacer el discurso en el Saló Verge de Montserrat --que alberga una representación de la Virgen de Montserrat, la 'Moreneta'-- por ser el Milenario de Montserrat, símbolo de las raíces de Catalunya.

La realización televisiva ha destacado en primer plano antes del discurso un fragmento del libro 'Aurea Dicta' del autor Miquel Barceló, concretamente la palabra 'Esperança', uno de los 562 aforismos del libro, que está inspirado en los textos clasicos de la Col·lecció Bernat Metge.