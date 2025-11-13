Illa defiende que los límites administrativos no son fronteras sino "líneas de colaboración"

LLEIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que no ve los límites administrativos como fronteras, sino como "líneas de colaboración", y ha apuntado que los ciudadanos de la Franja de Aragón son bienvenidos al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV).

Lo ha dicho en el acto de inauguración del nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital, al que han asistido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, entre otras autoridades.

Illa ha destacado el alcance territorial del hospital y ha señalado que se ha hecho "muy bien", con técnicas de prefabricación que han permitido acortar los plazos de la obra, y ha apuntado que los siguientes pasos para ampliarlo ya se están planificando.

Asimismo, ha insistido que es fruto de la colaboración y que concede "muchísima importancia" a la sanidad, que es la política pública más bien valorada, y ha subrayado que cualquier persona de Lleida, el Pirineo o la Vall d'Aran sabe que podrá acceder al mismo tratamiento sanitario con independencia de su estatus social.

El nuevo equipamiento hospitalario, en marcha desde el verano, ha supuesto una inversión global de 46 millones de euros, cofinanciados por los fondos europeos Feder, y ha permitido la ampliación de la superficie del Arnau de Vilanova en un 30%.

UN HOSPITAL "CON MUCHO FUTURO"

El gerente del HUAV, Alfons Segarra, ha asegurado que ve el hospital "con mucho futuro" y que el nuevo edificio es un signo de dicho futuro, de cooperación y de compromiso con el servicio público.

El director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, ha destacado que estas instalaciones "líderes" se han financiado con fondos europeos, y lo ha descrito como un proyecto que transforma el modelo asistencial, mejora la calidad de vida de pacientes y profesionales, y ayuda a cubrir mejor las necesidades sanitarias en el ámbito territorial de Lleida.