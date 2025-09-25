Illa defiende que las nuevas tecnologías en salud estén "al servicio del bien común"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la vicepresidenta de Apple Health, Sumbul Desai, y el jefe de Asuntos Gubernamentales para Europa de la tecnológica, Matt Browne, junto a la consellera de Salud, Olga Pané, en Londres (Reino Unido) - GOVERN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este jueves que las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud estén "al servicio del bien común", y pongan a las personas en el centro.

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, tras reunirse en Londres con la vicepresidenta de Apple Health, Sumbul Desai, y el jefe de Asuntos Gubernamentales para Europa de la tecnológica, Matt Browne, junto a la consellera de Salud, Olga Pané, en su viaje institucional a la capital británica.

Illa ha compartido con los responsables de Apple impresiones sobre el futuro de la salud y la aplicación de nuevas tecnologías digitales, y ha abogado por integrar la inteligencia artificial (IA) y la digitalización para "garantizar una atención más personalizada, más accesible y de mayor calidad".