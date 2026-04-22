Illa defiende "radicalmente" la regularización y los requisitos de catalán para renovar permisos

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado este miércoles "radicalmente a favor" del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno, y de que en la renovación de los permisos de residencia se incluyan requisitos sobre el conocimiento del catalán.

"Yo estoy muy a favor de la regularización de estas personas inmigrantes, muy a favor, radicalmente a favor. Y en este proceso de regularización, lo que estamos diciendo es: 'Usted para regularizarse no tiene que acreditar nada. Para renovar este permiso al cabo de un año, pues usted demuestre que se ha arraigado'", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Ha recordado que el conocimiento del catalán ya es un requisito para la obtención de permisos de residencia y que, a pesar de que en la regularización extraordinaria no lo sea, debe ser un requisito para la renovación de los permisos.

"Que conozcan el catalán creo les va a ayudar a integrarse y desempeñarse aquí. También es un signo de respeto para otros ciudadanos de aquí que tienen derecho a hablar su propia lengua en el espacio público", y ha añadido que se pondrán recursos para facilitar el aprendizaje de la lengua, como el aumento de las plazas de los cursos públicos de la Generalitat.

BURKA EN ESPACIOS PÚBLICOS

En el debate sobre la prohibición del burka en espacios públicos, ha afirmado que no le gusta su utilización, y a la vez que se debe respetar la libertad religiosa, y también ha expresado: "No me encuentro cuando paseo por Catalunya a gente con burka".

Ha defendido algunas regulaciones municipales como las impulsadas por el Ayuntamiento de Lleida, que niega que sean racistas: La ordenanza de espacio público y de convivencia dice que en la calle ni vas desnudo ni te tapas la cara. Y hacen una mención específica a salvaguardar los derechos fundamentales en ámbito religioso. No hay acto racista aquí".

"NO SON RACISTAS"

Preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en que acusó a Junts de ser un partido clasista y racista, ha negado que lo sea: "Pueden tener algunas opiniones que yo no comparto y, de hecho, muchas no las comparto, pero no son racistas. Me parece una calificación desafortunada".

"Desde luego, racistas no son. Ahí sí que tengo que ser claro. Sus dirgentes políticos, los dirigentes de Junts con los que yo trato, no son racistas", ha defendido el presidente, que ha dicho que es un partido político que no es uniforme, y que tienen políticas de centro-derecha.