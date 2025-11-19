Illa defiende "recordar qué supuso la dictadura", 50 años después de la muerte de Franco

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido las políticas de memoria democrática para "recordar qué supuso la dictadura" franquista, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, que se conmemora este jueves.

Lo ha dicho en respuesta a dos preguntas de ERC y la CUP durante la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, en que ha dicho que es especialmente necesario hacerlo en el momento actual: "El debate de las sociedades europeas, también de la catalana, está entre autoritarismo y extrema derecha, y democracia y pluralismo".

Por ello, ha pedido unidad a los que defienden los valores democráticos para hacer frente a la extrema derecha, y ha pedido concretamente a la CUP, que ha criticado la continuidad del franquismo actualmente, palabras de la diputada Pilar Castillejo, que no se confundan de adversario: "No dudo de en qué bando estoy, ni dudo de en qué bando están ustedes".

CATALÁN EN LA EDUCACIÓN

En su intervención, Castillejo ha señalado la paradoja que, a su parecer, supone defender la pluralidad y la democracia actuales, pero que "sean los tribunales los que dicten si el catalán puede ser una lengua vehicular o no" en la educación en Catalunya.

Illa ha replicado que "afortunadamente" ya no se prohíbe hablar el catalán, como durante el franquismo, y ha dicho que respecto al catalán en la educación, es un compromiso de su Govern que siga siendo un eje central de su política educativa.

CATALUNYA-PALESTINA

Illa se ha referido también al partido amistoso de futbol entre las selecciones de Catalunya y Palestina de este martes, después que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, le agradeciera que no asistiera para no "blanquear la deriva pro-Hamas y pro-Palestina que vive el país", aunque ha apuntado a que no asistió porque no está a favor de la oficialidad de las selecciones catalanas.

El presidente ha respondido que no pudo asistir por estar en Madrid en la entrega del Premi Blanquerna, pero que recibió el día anterior a los representantes palestinos en el Palau de la Generalitat para "mostrar la solidaridad de Catalunya con su causa y para denunciar el genocidio que comete el gobierno de Netanyahu".