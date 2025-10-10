Illa defiende que la salud mental no sea "tabú" entre las prioridades y destaca la prevención

Illa este viernes en un acto previo al que ha presidido sobre salud mental - Kike Rincón - Europa Press

Defiende el Pacte Nacional: "No se trata de poner más psiquiatras o más psicólogos y basta"

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que la falta de salud mental no es una debilidad "ni debe ser un tabú a la hora de plantear la agenda de prioridades de un país".

Así lo ha dicho en la Generalitat durante su intervención en el acto por el Día Mundial de la Salud Mental en la Generalitat, en el que ha defendido que se debe continuar con "más determinación" en prevenir los problemas de salud mental.

Ha abogado por "educar, formar y dar herramientas a las personas" para que puedan gestionar su salud mental a lo largo de toda la vida, empezando por la infancia.

SER "MÁS AMBICIOSOS"

"No se trata de poner más psiquiatras o más psicólogos y basta. Debemos ser más ambiciosos en línea con la estrategia del Pacte Nacional de la Salut Mental, la primera estrategia de Europa que incluye todos los departamentos, entidades, municipios y sociedad civil", según Illa.

Ha defendido la transformación del modelo de atención y la integración sociosanitaria, así como la mejora de la respuesta de la atención primaria, la reorientación de los centros de salud mental infantil y juvenil, y las mejoras en detección precoz.

Ha valorado también que el sistema de salud catalán atiende a todos "con exactamente los mismos recursos, con independencia de su estatus socioeconómico".

UN DEBATE Y 4 CONSELLERS

Illa ha clausurado así el acto, al que han asistido los consellers Albert Dalmau (Presidencia), Olga Pané (Salud), Mònica Martínez Bravo (Derechos Sociales e Inclusión) y Ramon Espadaler (Justicia y Calidad Democrática).

El acto ha incluido una demostración de musicoterapia y mesa redonda con el director del Plan Director de Salut Mental y Adicciones de la Generalitat, Josep Tristany; la directora general de Juventud del Govern, Clara Quirante, y la coordinadora de proyectos de Artes en Salud del MNAC, Norma Vélez.