Illa destaca el apoyo del Govern a proyectos cooperativos de vivienda como Ca l'Ordit en Barcelona

Acto de presentación de las obras de la promoción de Ca l'Ordit - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Collboni reivindica el trabajo por "el derecho a quedarse en la ciudad" BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado el "apoyo" del Govern a los proyectos cooperativos de vivienda, en el inicio de las obras del proyecto de Ca l'Ordit, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, que acogerá 62 viviendas en un edificio de 10 plantas.

"El Govern da apoyo a estas fórmulas de vivienda y, tanto como seamos capaces, vamos con todo", ha remarcado este sábado durante el acto de presentación, informa la Generalitat en un comunicado.

En el acto también ha participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha celebrado el inicio de las obras de este proyecto: "supone hacer realidad la Barcelona que queremos para el futuro, diversa e inclusiva", recoge el consitorio en otro comunicado.

Además ha reivindicado que se está trabajando para garantizar "el derecho a quedarse en la ciudad, creando vivienda y oportunidades", para lo cual ha pedido un sector cooperativo fuerte.

La promoción de Ca l'Ordit es la promoción de vivienda cooperativa e inclusiva "más grande del país", según el Ayuntamiento, y reserva 9 de los pisos a personas con discapacidad intelectual.

Illa ha destacado que Ca l'Ordit es "una fórmula que proporciona estabilidad, tiene cuidado del entorno y tiene todas las virtudes que el Govern debe defender" y ha situado la vivienda como prioridad número uno del ejecutivo.

PROYECTO "PIONERO"

El proyecto se ha desarrollado a través de la cooperativa Sostre Cívic y junto al Grupo Cooperativo TEB, que destinará 9 viviendas a aproximadamente 14 personas con discapacidad intelectual, garantizando la accesibilidad física y cognitiva y promoviendo la convivencia entre vecinos.

Las viviendas restantes serán de cuatro tipos diferentes, entre los 35 y 76 m2, y el edificio dispondrá de diversos espacios comunes como tejados, una zona de cocina, una lavandería y espacios polivalentes.

El proyecto es resultado de un proceso participativo que ha durado más de un año y medio, en el que los futuros vecinos han definido conjuntamente la organización interna, los espacios comunitarios y el diseño del edificio, y se espera que las obras acaben en 2027.

CONVENIO ESAL

El consitorio firmó el convenio Esal con las entidades sin ánimo de lucro en 2020 para vehicular y fortalecer la promoción delegada a través del sector de la vivienda social.

Desde entonces se han puesto en marcha cuatro fases, la última el pasado julio con la cesión de cuatro solares y, en total, se han asignado 17 solares municipales, que suman 611 viviendas.

Así, se ha cumplido el 61% del objetivo municipal de construir 1.000 viviendas en 10 años, de las cuales el 60% serán para alquiler y el 40% de covivienda.