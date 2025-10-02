Illa destaca el "legado extraordinario" de Jane Goodall, que fue Premi Internacional Catalunya

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado el "legado extraordinario" de la etóloga británica Jane Goodall, fallecida a los 91 años y quien recibió el XXVII Premi Internacional Catalunya por su contribución científica.
En un apunte en la red social X recogido por Europa Press, Illa ha señalado que, más allá del talento científico y del compromiso con el medio ambiente, lo que más admira del amor de Goodall hacia los chimpancés es que responde a "un profundo humanismo".
Un humanismo "del que podemos extraer lecciones de humildad para tener cuidado de nuestro planeta y de nosotros mismos", ha dicho.