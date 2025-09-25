Illa destaca la recuperación de las exportaciones catalanas al Reino Unido tras el Brexit

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunión con directivos catalanes de empresas en el Reino Unido, en Londres - GOVERN

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado este jueves en Londres, en el marco de su viaje institucional al Reino Unido, la recuperación del nivel de exportaciones catalanas al Reino Unido tras el Brexit.

Ha afirmado que las exportaciones "crecieron un 6,2%, consolidando los crecimientos del año 2023, y alcanzaron 4.880 millones de euros, casi 5.000 millones", una tendencia que se mantiene, ha asegurado, con crecimientos del 12% respecto a 2024, informa el Gobierno en un comunicado.

Lo ha dicho tras reunirse con directivos catalanes de empresas en el Reino Unido, en que ha trasladado su compromiso de potenciar la presencia catalana en el mercado británico y para que Catalunya sea "una de las regiones más dinámicas de la economía española y europea".

Además, ha subrayado la importancia de la colaboración entre Catalunya y el Reino Unido en ámbitos como la investigación y las universidades, y ha aplaudido el retorno del país británico al programa Horizon Europe, programa en que Catalunya, ha dicho, "es puntera".

También ha celebrado la "voluntad" del Reino Unido de reincorporarse al programa de intercambios universitarios Erasmus+, y ha asegurado que el Govern trabajará para que sirva para abrir oportunidades y estreche las relaciones entre ambos países, textualmente.