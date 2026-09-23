Illa dice que la gestión de la IA por parte de "gobiernos equivocados" podría provocar destrucción

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el discurso de clausura del AI Summit de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido este miércoles de que la gestión de la inteligencia artificial (IA) por parte de "gobiernos equivocados" podría traducirse en la destrucción de la sociedad, y ha pedido anteponer el interés general al beneficio privado por lo que se refiere al desarrollo de esta tecnología.

Pese a esta advertencia, Illa ha asegurado en la conferencia de clausura del AI Summit, celebrado en Barcelona del 22 al 23 de septiembre, que su gobierno es "pro tecnología" por su potencial en campos como la tecnología y la ciencia y por su capacidad de mejorar servicios públicos como la sanidad y la educación.

El presidente ha rechazado la confrontación entre regulación y innovación, y ha reivindicado las "normas" como necesarias para velar por el desarrollo ético y sostenible de la IA además de destacar la coordinación de su ejecutivo con el gobierno español y con la Unión Europea (UE) para hacerlo posible.

Illa ha añadido que no regular esta tecnología se traduciría en un aumento de las preocupaciones y dudas de la población sobre su impacto en la sociedad.

Sobre la pugna entre Estados Unidos y China para liderar el sector, ha destacado la "competencia feroz" existente y ha recordado las recientes declaraciones públicas de líderes de las principales empresas estadounidenses de IA advirtiendo de la necesidad de la regulación.