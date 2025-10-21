Illa dice a promotores y constructores que son imprescindibles en el plan de vivienda del Govern

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Apce, Xavier Vilajoana, entregan uno de los premios - EUROPA PRESS

Los IV Premis APCE premian a Sate-Veg, AQ Acentor, Culmia y Llar Unió Catalonia

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este martes a los promotores y constructores que se impliquen en el plan del Govern para solucionar el acceso a la vivienda: "No lo podemos hacer sin ustedes".

Ha clausurado los Premis Apce 2025 de la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) junto al presidente de la entidad, Xavier Vilajoana: han premiado al sistema de aislamiento exterior Sate-Veg, el edificio Londres de AQ Acentor, un proyecto de regeneración urbana de Culmia y la cooperativa Llar Unió Catalonia.

Illa ha asegurado que el Govern tomará las medidas que convenga para garantizar el acceso a la vivienda y que están abiertos a estudiar cualquier iniciativa, "venga de donde venga", pero que no pueden hacerlo sin la colaboración de constructores y promotores.

Por eso, les ha pedido colaboración, ayudas y canales abiertos para que les hagan llegar sus sugerencias: "Son particularmente necesarios. Contamos con ustedes".

ILLA: UN PLAN AMBICIOSO Y POSIBLE

Illa ha dicho que "el Govern de Catalunya va muy en serio con la vivienda" y que su plan es ambicioso pero posible, con dos línas de actuación: poner más vivienda en el mercado, transformando suelo en solares, y cambiar de paradigma en el plan urbanístico, construyendo tantas viviendas como quepan, en sus palabras.

Ha recordado que se transformará el uso de algunas viviendas, como las turísticas, y que los municipios que lo deseen podrán tomar medidas "contundentes y drásticas", de forma que, en plena crisis habitacional, estas viviendas estén disponibles para uso residencial.

También ha dicho que el Govern apostará por la rehabilitación de viviendas, aunque es "más caro", y que su segundo eje de actuación pasa por intervenir el mercado.

LOS PREMIOS

El objetivo de los premios, entregados en el CaixaFòrum de Barcelona y que cuentan con CaixaBank como patrocinador principal, es reconocer al sector promotor constructor en el desarrollo de ciudades y el bienestar ciudadano, y ha contado con más de 300 personalidades y profesionales del sector inmobiliario.

XAVIER VILAJOANA

El presidente de Apce, Xavier Vilajoana, ha subrayado que este sector "tiene una característica: que es extremadamente transversal, y eso mucha gente no lo entiende o no lo conoce", y que su actividad tiene un mérito enorme porque requiere de conocimientos técnicos, financieros, administrativos y legales, y eso muy pocas veces se tiene en cuenta y es hora de darle valor.

Sobre la escasez de vivienda, ha dicho que muchas veces se habla de lo que necesita el sector, y que "lo que le conviene al sector es exactamente lo que le conviene a la gente: crear hogares".

"Somos conscientes de que no es sencillo, de que se requieren esfuerzos", y ha añadido que las administraciones por fin son conscientes y se han puesto manos a la obra, pero que se necesita el compromiso de tres niveles de administración y que no será fácil.

CAIXABANK

El economista senior en la unidad de Macroeconomía del Departamento de Estudios de CaixaBank Research, Javier García Arenas, ha asegurado que la economía española crece "mucho más que en el conjunto de la Eurozona" y que se esperan buenas noticias, con un crecimiento dinámico tanto este año como 2026.

Respecto al mercado inmobiliario, ha subrayado que la compraventa está mostrando un "gran dinamismo"; que crece el papel del comprador extranjero no residente; que el aumento del precio de la vivienda se está extendiendo a la periferia de las ciudades; y que hay una escasez de vivienda asequible, sobre todo en cuanto al alquiler.

El director de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana, ha destacado el compromiso de la entidad con el sector (del que ha dicho que ha sufrido mucho en años pasados), así como con la sociedad, ya que 1 de cada 4 viviendas que se construyen en España están financiadas por CaixaBank, y ha dicho que "la vivienda es un problema de país".

LOS PREMIADOS

El sistema de aislamiento exterior Sate-Veg, desarrollado por la Universitat Politècnica de Catalunya junto con Sempergreen Ibérica y el Estudi Biga, ha ganado en la categoría de Innovación y tecnología, mientras que el edificio Londres de AQ Acentor se ha llevado el premio de la cateogría de la Sostenibilidad.

El premio a la Regeneración urbana y rehabilitación ha recaído en el proyecto 'Sector Carrers Quetzal, Riera Blanca i Av. Del Carrilet', de Culmia, para la transformación urbanística de 22.008 m2 edificables empezado a planificar hace más de 30 años.

La cooperativa Llar Unió Catalonia, con más de 4.000 viviendas de protección oficial entregadas en los últimos 30 años, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, ha recogido el premio de la categoría Compromiso Social.