Illa ensalza la obra política de Macià, "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ensalzado este jueves la obra política y de gobierno del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, al que ve como "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos.

Lo ha dicho en la tradicional ofrenda floral del Govern en el cementerio barcelonés de Montjuïc al expresidente Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

"Hoy también vivimos cambios de fondo y profundos, a veces muy acelerados", y ha enviado un mensaje de esperanza, confianza y optimismo ante el proyecto político de su Govern, textualmente.