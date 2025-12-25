Illa ensalza la obra política de Macià, "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos

Tradicional ofrenda floral del Govern en el cementerio barcelonés de Montjuïc al expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.
Tradicional ofrenda floral del Govern en el cementerio barcelonés de Montjuïc al expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 25 diciembre 2025 10:36
Seguir en

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ensalzado este jueves la obra política y de gobierno del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, al que ve como "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos.

Lo ha dicho en la tradicional ofrenda floral del Govern en el cementerio barcelonés de Montjuïc al expresidente Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

"Hoy también vivimos cambios de fondo y profundos, a veces muy acelerados", y ha enviado un mensaje de esperanza, confianza y optimismo ante el proyecto político de su Govern, textualmente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado