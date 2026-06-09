Illa, España, Rull y Collboni reciben a León XIV en el Aeropuerto de Barcelona

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c); ante la llegada del Papa León XIV al Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV continúa su viaje - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha aterrizado este martes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat a las 12.45 horas en un avión de Iberia y a las 13.01 le han recibido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el inspector general del Ejército, el teniente general Raimundo Rodríguez; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, entre otros.

Todos ellos han saludado al Papa a pie de avión, e Illa le ha acompañado a por la alfombra roja hasta un coche cerrado que llevará a Robert Prevost a la Catedral de Barcelona, en el centro de la capital catalana.