Illa expresa su "confianza" en Parlon y Trapero tras las infiltraciones en sindicatos docentes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una atención a los medios desde Sacramento, en California (Estados Unidos) - Europa Press

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su "confianza" y apoyo en la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y en el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras la petición de disculpas por las infiltraciones de agentes policiales en una reunión de un sindicato educativo la semana pasada.

En una atención a los medios desde Sacramento, en California (Estados Unidos) este jueves, ha trasladado su confianza, reconocimiento y agradecimiento, y su apoyo, tanto a la consellera, como al director general, como a los Mossos, y ha señalado que ha "expresado sus disculpas".

"La consellera ha expresado las disculpas. Yo lo que quiero hacer en este momento es reiterar mi confianza en la consellera y mi respeto, reconocimiento y agradecimiento al cuerpo de Mossos d'Esquadra por su profesionalidad y trabajo. Yo creo que es muy valioso y yo lo pongo en voz. No tengo más que decir al respecto", ha zanjado.

REUNIÓN CON LOS SINDICATOS

Tras la reunión de este jueves con el conjunto de los sindicatos educativos con el Govern, que ha acabado sin acuerdo, ha considerado positivo que se haya producido, y ha afirmado que tienden la mano a los sindicatos: "Tenemos la voluntad de hablar, de negociar".

A pesar de todo, preguntado por si plantean alguna propuesta de mayor incremento salarial, ha expresado: "No he dicho que lo descarte ni que no lo descarte", y ha reivindicado que el acuerdo con los sindicatos minoritarios es la mayor inversión en educación en Catalunya.

"Tenemos un acuerdo muy importante, 2.000 millones de euros de inversión, y creo que debemos enfocarnos en cumplir este acuerdo y, a partir de ahí, nosotros tenemos la mano tendida permanentemente", ha expresado.

Ha descartado que esta situación pueda afectar a las negociaciones de Presupuestos con ERC porque cada cosa, ha dicho, tiene su camino: "En materia de Presupuestos, lo único que espero es que se cumplan los acuerdos que hemos llegado con ERC".