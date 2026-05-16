Illa expresa el "orgullo" de Catalunya por Grifols al visitar su planta en Los Angeles (EE.UU.)

Víctor Grifols Deu con Salvador Illa durante la visita - GRIFOLS

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este sábado la planta de producción de la multinacional Grifols en Los Angeles (California), donde ha expresado el "orgullo para Catalunya" por la compañía fundada en Barcelona en 1909.

Junto al conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, ha recorrido las instalaciones de la planta acompañado de los consejeros de la compañía Víctor Grífols Deu y Albert Grifols Coma-Cros.

En su discurso, Illa ha destacado que ha mantenido su carácter familiar (está en la cuarta generación) y "ha tenido la ambición de expandirse alrededor del mundo" y ser puntera en el sector de hemoderivados, con tecnología propia.

"No se han conformado con quedarse en casa, en hacer un poco más de cada cosa, sino que han salido a conquistar el mundo y lo han conquistado", ha dicho.

También ha destacado que lo haga desde el sector de la salud: "Refleja mucho los valores, al menos los que el Govern de Catalunya quiere hacer suyos y que creo que, en gran medida, son compartidos por la sociedad catalana".

Ha añadido que no hay nada más bonito que poner la ciencia y las propias capacidades a disposición de mejorar la vida de la gente: "En un momento en que el mundo está un poco loco, vale la pena no perder esto de vista".

"ETAPA DE PROSPERIDAD Y DE INFLUENCIA"

Para Illa, Catalunya "está escribiendo una nueva etapa de prosperidad y de influencia" y ha defendido que Catalunya debe estar donde haya una oportunidad.

"El talento catalán, y Grifols es un ejemplo, no tiene fronteras, y nuestra ambición tampoco ha de tener fronteras", por lo que ha instado a buscar oportunidades y acompañar las iniciativas que existan.

Y ha insistido: "Eso es lo que está haciendo el Govern de Catalunya, sin ponernos límites; y sin que nosotros mismos nos autolimitemos con complejos".

GRIFOLS EN EE.UU.Y EL MUNDO

Grifols tiene la red de centros de donación de plasma más diversificada del mundo (con más de 400 centros en Norteamérica, Europa, África, Oriente Medio y China), su plantilla supera las 25.000 personas en más de 30 países y regiones, tiene una cartera de más de 2.600 patentes y unos ingresos de más de 7.500 millones.

EE.UU. es el principal mercado mundial de plasma, con más del 60% del suministro global, y Grifols es el principal actor del mercado norteamericano del plasma, con cerca de 300 centros de donación en 40 estados e instalaciones industriales en California y Carolina del Norte, donde da trabajo a más de 14.000 personas.

La compañía ha consolidado en ese país una plataforma que combina integración vertical completa, presencia totalmente nacional y una escala industrial significativa.

El plasma recogido y los medicamentos fabricados en EE.UU. contribuyen al tratamiento de pacientes de todo el mundo, en áreas terapéuticas como inmunodeficiencias primarias y secundarias, hemofilia y otros trastornos hemorrágicos, enfermedades neurológicas y pulmonares, cuidados intensivos, enfermedades infecciosas y terapias hiperinmunes.