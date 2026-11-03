Illa felicita a Fernández Cubas: Ha llevado el relato corto y del misterio "a altas cotas"

Archivo - La escritora Cristina Fernñandez Cubas atiende a los medios de comunicación tras la publicación de su libro ‘Lo que no se ve' en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado este martes por la tarde a la escritora Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026: "Ha llevado el género del relato corto y del misterio a altas cotas".

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha valorado el anuncio de que la autora catalana recibirá el Premio Cervantes, el más prestigioso galardón de las letras en español.

"Cristina Fernández Cubas, hija de Arenys de Mar, gana el Premio Cervantes. Mi enhorabuena para una escritora que ha llevado el género del relato corto y del misterio a altas cotas para adentrarnos en el alma humana", ha escrito