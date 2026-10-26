Illa felicita a Lula por su victoria en Brasil: "Esta es la fuerza de la gente"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil: "Esta es la esperanza de la gente. Esta es la fuerza de la gente".

"Avanzamos", ha añadido Illa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este lunes tras la victoria de Lula en los comicios de este domingo.

Lula se ha impuesto con el 51,79% de los votos al candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que ha obtenido el 48,21% de los apoyos.