Illa hace un buen balance del viaje a California (EE.UU.) y destaca 4 acuerdos

Illa durante su discurso - GENERALITAT - ARNAU CARBONELL

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un balance "positivo" de su viaje de 5 días a California, con reuniones y visitas a empresas, universidades e instituciones, y ha destacado 4 acuerdos, informa el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho junto al conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, este sábado, último día del viaje, durante su discurso en la planta de producción de la multinacional Grifols en Los Angeles, ciudad donde cerrará su agenda con un encuentro con catalanes establecidos allí.

Ha agradecido el trabajo exterior de la Cámara de Barcelona (su presidente, Josep Santacreu, ha estado con él en el viaje) y de la agencia Acció (del Departament de Empresa y Trabajo), además de agradecer el apoyo de la Delegació del Govern y del cuerpo diplomático.

4 ACUERDOS EN EL VIAJE

Al referirse a los 4 acuerdos del viaje, ha citado el que afecta a la gestión del agua (Water Management), firmado entre el Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra) y el Institute for Water Resources de la Universidad de California.

Otro acuerdo ha sido entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Berkeley Artificial Intelligence Research Lab, "la unidad académica más importante del mundo de inteligencia artificial", destaca el Govern.

Los otros dos acuerdos son del mismo BSC con Supermicro (una empresa del ámbito de los chips) y con Nvidia.

TALENTO CATALÁN EN CALIFORNIA

Illa ha destacado que en California, lugar que destaca por la IA y por la innovación en general, "hay también talento catalán, trabajando aquí, que hace también sus aportaciones y explica qué es Catalunya".

El presidente ha participado en 27 actividades, ha visitado dos universidades (Stanford y Berkeley) y ha sido entrevistado por la CNN International y Politico USA.

PROCIENCIA, PROTECNOLOGÍA, PRODEMOCRACIA

Además, 10 años después de firmarse el memorándum entre los gobiernos de California y Catalunya, Illa ha dicho que su visita ha constatado puntos de conexión con el Gobierno californiano y el hecho de que Catalunya tiene "un gobierno prociencia y protecnología, pero también prodemocracia".

También ha reiterado la apuesta del Govern por generar prosperidad y compartirla, trabajando en la "defensa de los valores", entre los cuales ha citado los de la Ilustración, del humanismo cristiano y de la dignidad de las personas.