Illa insiste en que "no habrá impunidad" tras las nuevas detenciones por los disturbios

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido este lunes en que "no habrá impunidad" tras las detenciones de dos menores por presuntamente promover actos violentos y saqueos el 24 de octubre.

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha dicho que "quien promueva o participe en estos hechos deberá responder ante la justicia".

Illa ha agradecido la labor de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional.