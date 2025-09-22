Illa lamenta el hallazgo sin vida de una segunda persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado este lunes el hallazgo sin vida de una segunda persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona), que puede corresponder a la persona que se busca desde este domingo tras recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha trasladado su pésame a familiares y amistades del fallecido y ha pedido "mucha precaución y responsabilidad", además de seguir las recomendaciones del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Las tareas de rescate se han alargado entre las 18.32 horas de este domingo y las 13.30 de este lunes y se han intensificado durante la noche tras el hallazgo del cuerpo de un menor de 11-12 en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona).