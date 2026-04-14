Illa lamenta la muerte de los dos escaladores en Montserrat (Barcelona) heridos el sábado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión inaugural del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos (UEF) en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de los dos escaladores de 30 años que este sábado resultaron heridos críticos en Montserrat (Barcelona) al caerles piedras encima, y que finalmente han fallecido el domingo y este martes en los hospitales donde estaban ingresados.

"Lamento la muerte de los dos escaladores que sufrieron un trágico accidente el sábado en Montserrat. Mis condolencias a su familia y amistades en estos momentos tan difíciles", ha escrito Illa en un comunicado en 'X'.

Además, ha agradecido la tarea de los equipos de emergencia, que atendieron y trasladaron a los dos heridos al hospital Bellvitge y Vall d'Hebron, donde han fallecido.