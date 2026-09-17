Illa lamenta la muerte de un hombre en Olivella (Barcelona) por el episodio de lluvias intensas

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado este jueves la muerte de un hombre cuyo vehículo se había quedado atrapado al pasar por una riera en Olivella (Barcelona) a raíz del episodio de lluvias intensas en Catalunya.

"Mi sentido pésame y todo el apoyo a sus familiares. Estoy en contacto con la consellera Nuria Parlon para seguir la evolución y las consecuencias de las intensas lluvias en diversas zonas de Catalunya", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El presidente ha trasladado su apoyo a todos los municipios afectados y su agradecimiento a los alcaldes y todos los servicios de emergencia por su labor.