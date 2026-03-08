Illa lamenta la muerte de un hombre en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona)

El president de la Generalitat, Salvador Illa. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de un hombre en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), después de que este domingo al mediodía Bombers haya encontrado un cuerpo sin vida, a la espera de identificar si se trata del hombre desaparecido el viernes tras ser arrastrado por el agua cuando circulaba con su furgoneta.

En un apunte en X este domingo recogido por Europa Press, ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima y ha agradecido a los servicios de emergencia el trabajo realizado durante los últimos días.

Los bomberos han explicado que han encontrado el cuerpo en el margen izquierdo del río, a unos 400 metros del punto donde se encontraba el vehículo del hombre desaparecido, que había sido arrastrado unos 2,4 kilómetros .