Illa lamenta la muerte de un menor en la playa de Tarragona y desea la recuperación de 2 heridos

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha lamentado el accidente mortal de este viernes por la tarde en la playa de la Arrabassada de Tarragona, donde un menor ha muerto ahogado y otros dos han resultado heridos críticos, sobre los cuales ha deseado su rápida recuperación.

"Consternado por el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona, donde ha perdido la vida un menor. Mi cariño y todo el apoyo a la familia y amistades en estos momentos tan difíciles", ha apuntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 15.30 cuando seis menores han tenido problemas para salir de una zona rocosa de la playa, si bien tres han logrado salir por su propio pie, los otros tres no han podido hacerlo; los dos menores han sido trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII.