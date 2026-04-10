Illa lamenta la muerte de Pere Lluís Font: "La suya fue una palabra sabia, humilde y humanista"

Archivo - El filósofo Pere Lluís Font y el presidente de Òmnium Xavier Antich durante la entrega del 57 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Font el año pasado - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de este jueves a los 91 años del filósofo y 57 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el año pasado, Pere Lluís Font: "La suya fue una palabra sabia, humilde y humanista que tanto necesita el mundo hoy".

Illa se ha mostrado "muy triste" al conocer su fallecimiento y ha tildado a Font de uno de los grandes pensadores catalanes, ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este viernes.

El presidente ha destacado su papel "incansable" en la defensa del catalán y de los valores humanos.