Illa llama a reforzar el modelo europeo y el papel de Catalunya en el mundo ante "cambios de época"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a reforzar el modelo europeo de vida y el papel de Catalunya en el mundo ante los "cambios de época" globales que se están produciendo, y por los que Govern actúa, según él, con una actitud constructiva.

Así lo ha dicho este miércoles durante su intervención en el Consell de la Catalunya Exterior, donde ha expresado que en la situación geopolítica actual hay "cambios muy de fondo, de mucha intensidad y muy acelerados" y ha abogado por reforzar los servicios y las políticas públicas, ejemplificándolo en la propuesta de financiación singular para Catalunya negociada entre ERC, PSC y PSOE.

Además del refuerzo del modelo europeo de vida, Illa también ha incidido en el impulso de la acción y la economía exterior catalana, tanto en ámbito europeo como internacional, sobre el que ha recordado sus viajes a Japón, Corea, China y su deriva en el 'Pla Asia', sin olvidar también las relaciones con América del Sur.

"Nuestras líneas de trabajo son claras, insisto. Ejerciendo todas nuestras cualidades y tener una acción continuada, constante, constructiva y muy alineada con la acción exterior del Gobierno de España y de las autoridades europeas", ha dicho.

CATALANES EN LA DIÁSPORA

Illa también ha situado en la política exterior catalana el apoyo a los cerca de "400.000" catalanes repartidos por todo el mundo, trazando dos línea de acción: ayudar a que los descendientes de los catalanes en la diáspora puedan conocer el catalán y explicar cómo pueden ejercer su derecho a voto desde el extranjero.

Para la primera tarea, El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, explicará las partes más destacadas del Pacte Nacional per la Llengua.

Illa ha concluido su intervención recordando que este jueves se entregan los Premios Internacionales Catalunya, que reconocen a las personas que han contribuido al desarrollo y proyección de Catalunya en valores culturales, científicos o humanos.