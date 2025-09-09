Illa y Morant firman el acuerdo para la renovación del Sincrotrón Alba por 926 millones

La consellera Núria Montserrat; el presidente Salvador Illa; la ministra Diana Morant; y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, este martes durante el acto de firma - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han firmado un acuerdo para financiar el proyecto ALBA II, que permitirá transformar el Sincrotrón Alba en una infraestructura de luz de sincrotrón de cuarta generación, con una inversión de 926 millones de euros hasta 2038 entre las dos administraciones.

El acto de firma ha sido en el Sincrotrón Alba, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y también han asistido el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat; y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Morant ha afirmado que con este acuerdo Gobierno y Generalitat redoblan su compromiso y el presupuesto anual del Sincrotrón Alba; e Illa ha destacado que este convenio "es un ejemplo del país" que se quiere construir, poniendo la tecnología y la innovación al servicio de la ciudadanía y con el objetivo de situar a Catalunya entre las 50 regiones más innovadoras de Europa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)