Illa muestra su apoyo y "solidaridad" con los afectados por las lluvias en Tarragona

Publicado: lunes, 13 octubre 2025 7:17

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este lunes su apoyo y "solidaridad" con los afectados por las lluvias que afectan algunas comarcas del sur de Tarragona y ha expresado que sigue, en sus palabras, muy pendiente de la situación en varias comarcas, especialmente en el Montsià (Tarragona).

"Todo mi apoyo a las familias afectadas por estas lluvias torrenciales y toda mi solidaridad con las que todavía no han podido regresar a casa", ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Illa ha agradecido a los servicios de emergencias y a los alcaldes por su labor "en estos momentos complicados" y ha señalado que a las 8.00 horas participará en el Consejo Asesor del Plan Inuncat, en Tortosa (Tarragona).

